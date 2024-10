O número de alunos imigrantes está a crescer na região e a trazer novos desafios à Educação. Um retrato de O MIRANTE com testemunhos de alunos e de direcções de agrupamentos da região ribatejana. Hélio e Kauã não conseguiram passar de ano mas têm nota positiva no que toca à integração.

Aumento do número de imigrantes é desafio para as escolas da região

Quando Hélio da Costa entrou naquele avião não lhe conhecia a rota, muito menos imaginava que teria Portugal como destino final. Ao pôr os pés em terra, juntamente com a mãe e a irmã, deixava para trás Angola e, com isso, os seus amigos, a escola, a família, os escuteiros, tudo aquilo que conhecia até então. Há um ano e um mês conheceu, em Santarém, a nova escola, professores, e colegas, integrando o multiculturalismo já muito evidente no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, onde 25% dos alunos são estrangeiros (438) e representam um total de 21 nacionalidades, com Brasil (169) e Angola (119) a dominarem.