Expansão do aterro de Alenquer condiciona circulação até 2025

Já começou a execução da terceira fase do Aterro de Resíduos Não Perigosos de Alenquer, localizada na Estrada do Archino, Ota. Durante o período da obra, previsto até 31 de Janeiro de 2025, o trânsito está parcialmente condicionado.

Já arrancaram os trabalhos de movimentação de terras no âmbito da empreitada de execução da terceira fase do Aterro de Resíduos Não Perigosos de Alenquer – Proresi, na Estrada do Archino, no lugar de Porto de Touros, freguesia da Ota.

O procedimento em curso condiciona parcialmente a circulação, sendo que os condutores terão de circular com maior cautela na zona de trabalhos, afim de garantirem a sua segurança e a dos trabalhadores no local.

A via encontra-se, de acordo com a Câmara de Alenquer, devidamente sinalizada com o esquema de sinalização temporário.

Os trabalhos vão decorrer pelo menos até 31 de Janeiro de 2025.