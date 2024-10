Ourém continua a investir no sector da educação

O auditório do edifício-sede do município de Ourém recebeu a cerimónia de assinatura conjunta do Contrato e Protocolo de Prestação de Serviço para Confeção e Acompanhamento de Refeições Escolares e Protocolo de Cooperação AAAF – Prolongamento de horário. A sessão reuniu 14 instituições concelhias e o total de contratos e protocolos celebrados representa um investimento municipal de quase 1,3 milhões de euros no sector da educação.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, dirigiu a sessão e felicitou as 14 instituições representadas pela qualidade do serviço prestado, com um “agradecimento pelo trabalho desenvolvido em prol de toda a comunidade educativa do concelho”. Para o autarca, os munícipes têm a “garantia de que as crianças e jovens estão em boas mãos”. Luís Miguel Albuquerque enalteceu ainda a forma como foram implementadas as alterações no sistema de refeições escolares no ano lectivo transato, já que o balanço é positivo e as medidas em causa vão ter continuidade.

Seguidamente foram firmados os protocolos e contratos de âmbito educativo com a Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Urqueira Sector Norte, o Centro Social de Casal dos Bernardos, a Associação de Pais e Encarregados de educação do Jardim de Infância e 1º Ciclo de Rio de Couros, a Centro Social Paroquial São João Baptista de Espite, a APDAF – Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família, a Associação Cultural e Recreativa de Alburitel, o Jardim Infantil de Ourém, o Centro Social Paroquial da Freguesia de Atouguia, a ApajeFátima, o Centro de Apoio Social do Olival, o Centro de Bem Estar do Bairro, o Centro Desportivo, Social e Cultural do Cercal, Vales e Ninho, o Centro Social das Matas e a Fundação Obra de Nossa Senhora da Purificação.