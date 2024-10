Santarém volta a reivindicar conclusão do IC3 e nova ponte na zona da Chamusca

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou uma nova moção que reclama medidas do Governo, já em 2025, no sentido da conclusão do denominado IC3, entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, e a construção de uma nova travessia do rio Tejo, entre a Chamusca e a Golegã.



A moção, apresentada pela CDU na recente assembleia municipal, é semelhante no teor à que havia sido proposta pelo Bloco de Esquerda, e igualmente aprovada, na sessão de Junho. No texto refere-se que a actual Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, conhecida como Ponte da Chamusca, é um eixo rodoviário de grande importância para a região, “com uma faixa de rodagem estreita e graves problemas estruturais”. O trânsito intenso, muito dele de veículos pesados, causa congestionamentos com frequência.



“Hoje, o trânsito na ponte é alternativo e, em horas de ponta, acumula enormes filas com enormes prejuízos pessoais e económicos. Acresce que nesta região existe o Ecoparque do Relvão, implicando grandes necessidades de circulação de veículos pesados e um número significativo de empresas que não podem deixar de recorrer a esta travessia”, sublinha a CDU.



Na moção recorda-se que o problema tem suscitado numerosas tomadas de posição de comissões de utentes, das autarquias e associações empresariais da região. “A própria Assembleia da República aprovou uma resolução em 2018 prevendo medidas para a travessia entre a Chamusca e a Golegã. A solução duradoura deste problema terá de passar por uma nova travessia, integrante do IC3, cuja construção deveria ter sido, de há muito, concretizada. Esta é uma prioridade para as populações e o tecido empresarial da região”, lê-se no documento que foi enviado aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Juntas de Freguesia do Concelho de Santarém e comunicação social.