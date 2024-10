Alcanena vai ter centro de investigação na área da saúde

O município de Alcanena formalizou um acordo de colaboração com a UNL - Nova Medical School para abertura de uma extensão territorial de um centro de investigação daquela instituição de ensino superior, anunciou a autarquia. O protocolo, válido por 10 anos, visa a criação e desenvolvimento de um centro de investigação com foco na saúde, mas também em muitos outros sectores, como a habitação, ambiente, educação e economia. O município assume o apoio financeiro de um milhão de euros, divididos pelos 10 anos do acordo a celebrar (100 mil euros/ano).

Em comunicado, a autarquia afirma que o centro de investigação se assume como uma “mais-valia para a alavancagem dos domínios da saúde, sustentabilidade ambiental, económica e social, reabilitação e regeneração urbanas, habitação, inclusão social, educação, dinamização do desenvolvimento económico, inovação e modernização, coesão territorial, melhoria da acessibilidade e promoção da utilização de transportes colectivos”, contribuindo ainda para o “desenvolvimento de políticas municipais que promovam o bem-estar e a qualidade de vida no município”.

Na mesma nota, é referido que “a criação e desenvolvimento da ‘u.me @Alcanena powered by Nova Medical School’” terá a direcção académica de Jaime da Cunha Branco e a direcção de inovação e executiva a cargo de Ricardo Leitão. O projecto, sintetiza, pretende criar “uma unidade interna de inteligência colaborativa, com sede local, de suporte à estratégia municipal, com actuação nos pilares de formação, investigação aplicada e serviço à comunidade” local. A Nova Medical School (NMS) é a Escola Médica da Universidade Nova de Lisboa e tem 45 anos de existência. Segundo a página de internet da Nova, a instituição conta actualmente com 1.770 alunos no Mestrado Integrado em Medicina, 102 na Licenciatura em Ciências da Nutrição e 497 em formação pós-graduada, e um total de 858 docentes e investigadores, sendo a Nova Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM) uma unidade orgânica da Universidade Nova de Lisboa.