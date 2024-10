Eixo VFX/Azambuja é único para a logística nacional mas faltam terrenos

A Montepino, entidade especializada no sector do imobiliário logístico e cujos activos são geridos pela espanhola Valfondo, diz ter chegado ao concelho de Vila Franca de Xira com a intenção de ficar e continuar a desenvolver a plataforma logística de Castanheira do Ribatejo e outros projectos logísticos em Portugal. “Este é um projecto com muita ambição e onde colocámos o nosso coração. Não chegámos à Castanheira do Ribatejo para vender e alugar estes espaços e ir embora. Viemos para ficar e queremos continuar”, garantiu Ben Alogo, director de desenvolvimento internacional da Valfondo na última semana, durante uma visita ao espaço com jornalistas.