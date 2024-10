Filarmónica União Pedroguense tem 150 anos de vida mas não acusa o peso da idade

A Sociedade Filarmónica União Pedroguense, de Pedrógão, Torres Novas, está a assinalar o 150º aniversário. A colectividade nasceu em 1874, ainda nos tempos da monarquia, e mantém-se activa até hoje. Atravessou uma fase complicada no início, mas rapidamente se consolidou e hoje é uma referência no concelho de Torres Novas. A banda conta com 40 músicos, com idades entre os 16 e os 59 anos, e 30 crianças na escola de música. Para além da banda, também foi criado recentemente um coro, com o apoio do Centro de Assistência Paroquial, contando com 70 elementos, com idades entre os 15 e os 82 anos. Durante muitos anos a banda foi a principal forma de divulgação da aldeia, continuando a ser um importante dinamizador da comunidade.