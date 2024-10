Mário Centeno deu aula aberta a 160 alunos do Agrupamento de Escolas de Alcanena Mário Centeno deu aula para 160 alunos do Agrupamento de Escolas de Alcanena partilhe no Facebook Alunos do secundário do Agrupamento de Escolas de Alcanena foram bastante participativos durante aula aberta com o governador do Banco de Portugal.

Mais de 160 alunos do secundário do Agrupamento de Escolas de Alcanena participou na quinta-feira, 10 de Outubro, numa aula aberta protagonizada pelo ex-ministro das finanças e actual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. “Foi uma aula inesquecível que contou com a presença de cerca de 160 alunos, nomeadamente dos cursos de Ciências Socioeconómicas e dos cursos Científico-humanísticos que frequentam do 10 º ano. Recorde-se que o Agrupamento de Escolas de Alcanena é uma das cinco escolas públicas que está a implementar o PPIP2, ou seja, Projeto Piloto de Inovação Pedagógica do ensino secundário que inscreve a literacia financeira no currículo”, explica a O MIRANTE Ana Cláudia Cohen, directora do agrupamento, que destaca o entusiasmo dos alunos perante os assuntos debatidos, nomeadamente economia, inflação, bancos centrais e a importância das instituições.

Ana Cláudia Cohen refere que foram lançadas algumas questões pertinentes às quais foi dando resposta através de exemplos práticos: “Como se formam os preços? Qual a importância dos preços na economia? O que é o preço estável? Por que razão os bancos centrais têm como missão salvaguardar a estabilidade dos preços?”, entre outras. No final da aula, houve tempo para uma sessão de perguntas e respostas, que foi amplamente participada e que se estendeu para além da sessão, uma vez que já à saída o governador foi, ainda, interpelado por algumas alunas que lhe queriam colocar outras questões. O governador mostrou-se sempre disponível, respondeu às questões, recordou o concurso Geração Euro, através do qual teve oportunidade de contactar com uma equipa finalista do Agrupamento de Escolas de Alcanena e ainda tirou selfies e fotos com os alunos e comunidade escolar.