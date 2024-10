Rosa Barral eleita presidente da associação de reformados do Forte da Casa

A Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA) tem uma nova direcção. Rosa Barral foi eleita presidente da instituição após ter vencido as eleições que se realizaram no início de Outubro. Os 21 elementos que fazem parte dos órgãos sociais tomaram posse na sede da associação no dia 11 de Outubro e vão estar em funções dois anos. Recorde-se que no mês de Agosto faleceu Armando Pascoal, que desempenhava funções de presidente da instituição, o que levou a eleições antecipadas.

A O MIRANTE Rosa Barral diz que o objectivo é dinamizar actividades dirigidas à população sénior e criar novas dinâmicas para combater o isolamento dos idosos da vila do Forte da Casa. A direcção está a elaborar o plano de actividades para 2025 mas ainda este ano vai ser assinalado o aniversário da ARIPFCA, um passeio a Setúbal, Magusto e almoço de Natal. António José Inácio, que lidera a bancada independente AIPMF na Assembleia de Freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, foi eleito presidente da mesa da assembleia geral da associação. Também Rosa Barral é eleita na assembleia pelo mesmo movimento e está agora à frente da ARIPFCA.