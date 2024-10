Acesso proibido à praia fluvial de Alverangel continua a gerar contestação em Tomar

O acesso vedado à Praia Fluvial de Alverangel continua a dar que falar em Tomar. O munícipe Nuno Ferreira voltou a intervir na assembleia municipal para demonstrar o seu desagrado com a situação. O cidadão já tinha estado na anterior assembleia para falar sobre o mesmo tema. Desta vez, lamentou que o Verão tivesse terminado sem que o acesso à praia fosse aberto à população, referindo que recentemente foi colocado um sinal a proibir o trânsito na estrada que vai dar à praia.

O cidadão, residente em Santa Cita, afirma que a Câmara de Tomar tem que preservar a praia e manter o caminho aberto. “Isso está na legislação”, sublinha. Nuno Ferreira diz ainda ter sido surpreendido recentemente quando recebeu uma foto da comissão de utentes da praia a dar conta de que a câmara tinha colocado um sinal no caminho que vai dar à praia a dizer “proibido o trânsito excepto moradores”.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), respondeu que o tribunal definiu que o caminho é privado e que isso deve ser respeitado, independentemente de se concordar ou não com essa decisão. O autarca informou ainda que tem vindo a conversar com o presidente da junta e com o proprietário do acesso no sentido de encontrarem as soluções possíveis. “A solução, aliás, já está definida, só que requer algum investimento e alguma obra que não se faz de um dia para o outro”, disse. Relativamente à colocação do sinal de trânsito proibido, o presidente explicou que a decisão foi tomada no âmbito das visitas que tem feito ao local, justificando que o sinal foi colocado devido à dificuldade que os carros têm em sair do local, nomeadamente autocaravanas. “Entram, mas depois têm dificuldade a sair, decidimos colocar o sinal para alertar as pessoas para não se meterem ao engano nesse caminho”, esclareceu.