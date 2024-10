Bombeiros do Cartaxo subiram mais de 500 degraus em contrarrelógio

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo voltaram a mostrar a sua robustez física e mental em mais uma prova que consistiu na subida dos 566 degraus dos Escadórios do Bom Jesus do Monte em Braga, em contrarrelógio e equipados com equipamento de combate a incêndios. A distância é de 615 metros com 116 metros de desnível positivo, num espaço de beleza única e Património Mundial da Humanidade.

O desafio reuniu em Braga mais de 1500 bombeiros de 260 corporações de Portugal, Espanha, França, Polónia, Ucrânia, Roménia, Brasil, Venezuela e Cabo Verde. Alexandra Ferreira, Carlos Melo, Hugo Ramos, Márcio Alexandre, Marta Melo, Henrique Fernandes e Tiago Quina foram os bombeiros do Cartaxo participantes no denominado Escadórios da Humanidade 2024.