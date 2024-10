Mercadinho Romano em Rio Maior durante o fim de semana

Até domingo, 20 de Outubro, Rio Maior evoca os tempos da ocupação romana com mais uma edição do Mercadinho Romano, programa que decorre junto à Villa Romana e contempla várias actividades

Até domingo, 20 de Outubro, Rio Maior evoca os tempos da ocupação romana com mais uma edição do Mercadinho Romano, programa que decorre junto à Villa Romana e contempla várias actividades. A inauguração foi na sexta-feira com o habitual cortejo que captou a atenção de muito público. Para a tarde deste sábado está prevista a invocação das musas. Rio Maior vive um fim de semana recheado de história e animação que recua até ao tempo do império romano.