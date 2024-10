Obras interditam Rua Principal nos Casais da Marmeleira

A partir de segunda-feira, dia 21 de Outubro, vão iniciar-se os trabalhos de execução do tapete betuminoso da via, na Rua Principal, nos Casais da Marmeleira, Cadafais.

Segundo informou a Câmara de Alenquer, a via ficará interdita ao trânsito, sendo recomendado o acesso a vias alternativas.

Os autocarros da Boa Viagem ficarão impossibilitados de circular e por isso deixam de ser servidas pelo transporte público a Quinta da Marmeleira e Rua Principal (vacaria).

Durante o período da intervenção, o transporte da Boa Viagem terá um percurso alternativo que será feito pela Estrada do Torino – Vale Flores. Deste modo, passarão a ser servidas as seguintes paragens na Marmeleira: EB1, Travessa do Beco, Café Central, Rua Qtª do Carvalho, Nº6 e Rua Qtª do Carvalho, Nº28.