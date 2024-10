Reabilitação do espaço entre o Largo da Igreja do Rossio e a USF Beira Tejo

O projecto de requalificação do espaço urbano entre o Largo da Igreja do Rossio ao Sul do Tejo e a Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo foi apresentado pelo vereador João Gomes (PS) na última reunião de câmara de Abrantes. A empreitada prevê um investimento de 879.061€ mais IVA, com um prazo de execução de 280 dias, financiada pelos fundos comunitários Portugal 2030.

Os objectivos da requalificação são criar uma nova praça, com outro tipo de pavimento, obrigando a limitação de velocidade de veículos, criação de 50 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, dois para autocarros e quatro para ambulâncias. Está ainda projectada a criação de um parque infantil e para animais e de uma zona de lazer e convívio, dinamizando a envolvência do largo.

O vereador independente Vasco Damas questionou se a execução do projecto apenas foi possível pela garantia de fundos comunitários, algo que o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), negou. “É um projecto que vem de há alguns anos. Foi feita uma primeira requalificação da antiga praça na USF, o projecto foi criado e implementado para conceber a obra. Depois tivemos de adquirir dois dos terrenos que eram privados. A junta de freguesia tentou negociar a propriedade e não foi possível, devido a valores muito inflacionados. Mais tarde, conseguimos concretizar a aquisição e ganhámos legitimidade para iniciar o projecto”, explicou o autarca.