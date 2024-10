Judo Clube Salvaterra esteve representado no Open de Veteranos de Lisboa.

Veterano do Judo Clube Salvaterra sobe ao pódio em Lisboa

O judoca Nuno Carapinha, 37 anos, do Judo Clube Salvaterra, conquistou o segundo lugar no Open de Veteranos de Lisboa, na categoria M2 -81 quilos. Em Maio conseguiu o quinto lugar no Campeonato Nacional de Veteranos.