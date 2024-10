Abrantes apoia nova candidatura ao programa “+ Comércio no Centro”

O executivo municipal de Abrantes aprovou por unanimidade a candidatura apresentada pelo estabelecimento “Dulce Mistura” ao programa de apoio “+ Comércio no Centro”. De acordo com o regulamento do “+ Comércio no Centro”, o município apoia os negócios assumindo 50% da renda. Assim, o montante total do apoio a atribuir por parte do município de Abrantes, será de 2400€ durante 12 meses, correspondendo a um apoio mensal de 200€.

“Dulce Mistura” é um espaço de restauração, com fabricação própria de produtos de pastelaria e salgados, a instalar em Área de Reabilitação Urbana (ARU), na Rua do Chafariz, na União das freguesias de Abrantes e Alferrarede. O programa “+ Comércio no Centro” pretende ser uma forma de intervir e qualificar as diferentes Áreas de Reabilitação Urbana do concelho – Abrantes, Alferrarede e Rossio -, através da captação e instalação de diferentes actividades económicas que promovam, não só o comércio tradicional, mas também a dinamização dos espaços envolventes onde se instalem.