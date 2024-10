Abrantes ensina as crianças a nadar

O programa municipal “Abrantes a nadar”, que se inicia este mês de Outubro e decorre até Maio de 2025, é dirigido aos alunos de 4º ano de todas as escolas do concelho e pretende promover o contacto com o meio aquático e ensinar as crianças a nadar. Além disso, o programa pretende contribuir para o desenvolvimento psicomotor das crianças, promover a saúde infantil e adoptar medidas de segurança na água e de prevenção de afogamento. “Todos temos histórias duras sobre não saber nadar. Possibilitar às crianças essa aprendizagem e contacto com a água, é contribuir para um concelho mais feliz e melhor preparado para o futuro, atraindo também mais população para a modalidade” afirmou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), na apresentação do programa.

O projecto envolveu 13 escolas do concelho, com um total de 18 turmas e 300 alunos. Manuel Valamatos disse que foi necessário um grande esforço para assegurar as condições logísticas e de organização ao nível de transportes e equipamentos. Cada aula tem a duração de 40 minutos e cada turma terá, até Maio do próximo ano, 15 aulas. O autarca afirma tratar-se de um programa absolutamente novo e usou, como demonstração, a aula que decorria atrás de si. “Vejam por vocês isto. A felicidade destas crianças, encantadas e divertidas por estarem dentro de água a ter aulas e brincar. Isto é o maior objectivo” salientou. “Sonhava com isto há muitos anos. Fui vereador do desporto e nunca o consegui fazer. Por isso, é de realçar, elogiar e agradecer todo o trabalho da divisão de desporto, do assessor do desporto Nuno Gomes, do vereador Luís Dias que conseguiram fazer acontecer e operacionalizar em termos logísticos”, continuou.

Na sessão de apresentação, que decorreu a 10 de Outubro, nas Piscinas Municipais, estiveram presentes os vereadores Celeste Simão e Luís Dias, com a directora do Agrupamento de Escolas Nº 1, Isabel Alves, e Ana Marques, adjunta da direcção do Agrupamento Nº 1 de Abrantes, bem como do presidente da Associação de Natação do Distrito de Santarém, João Loureiro. As direcções dos agrupamentos de escolas de Abrantes salientaram que, apesar do projeto ter começado há pouco tempo, os professores já mencionam as mais valias que tem para os alunos.

Promover a motricidade

O desenvolvimento psicomotor e da motricidade das crianças é um dos objectivos principais do programa. Dos 300 alunos inscritos no programa, apenas 40 alunos já tinham aulas de natação. “Há pais que têm capacidade financeira para proporcionar isso e outros que não têm essa oportunidade. O programa é a forma de fazer chegar a todos o contacto com a água e uma ferramenta fundamental para a vida que é aprender a nadar”, explicou Manuel Valamatos.

O vereador Luís Dias, afirmou que o programa está inserido numa estratégia composta com vários programas semelhantes, em que o objectivo é a actividade física, coordenação físico-motora e bem-estar através do desporto. O autarca lamenta que o sistema de ensino sofra de uma debilidade, no que diz respeito a programas desta natureza e que promovam as aptidões naturais de cada criança em contexto aquático.