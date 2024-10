Câmara do Cartaxo vai taxar estacionamento no parque subterrâneo do Cartaxo, para evitar estacionamento abusivo. Medida estende-se a algumas ruas da cidade.

Carros no parque subterrâneo do Cartaxo têm de ser retirados até 27 de Outubro

O estacionamento no parque subterrâneo do Cartaxo e nalgumas zonas da cidade começa a ser pago a 1 de Novembro próximo. Quem tenha veículos estacionados no parque subterrâneo devem retirá-los até às 00h00 de 27 de Outubro para limpeza geral do espaço e uma última revisão a todo o equipamento, avançou o presidente da câmara, João Heitor, na reunião do executivo.

À superfície, o estacionamento será pago nas ruas Batalhoz, Serpa Pinto, até à Caixa Geral de Depósitos, e Luís de Camões, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00, e aos sábados até às 13h00. Aos domingos e feriados não se paga. Podem ser adquiridas avenças totais, que abrangem o período diurno e nocturno; diurnas, que compreendem o período das 08h00 às 20h00; e nocturnas, das 20h00 às 08h00. Haverá títulos de residente, conforme regulamento publicado no site da câmara, e isenção para pessoas com deficiência e algumas entidades.

Dos 200 lugares do parque subterrâneo, estão inicialmente previstas 19 avenças para o período total, 75 para o período diurno e 150 para o período nocturno, que podem ser adquiridas nos serviços de taxas e licenças da câmara municipal. O parque estará aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, e o estacionamento tem o custo de cerca de um cêntimo por minuto. A medida surge por obrigação do Fundo de Apoio Municipal, pelo qual o município do Cartaxo está abrangido, e como forma de evitar o estacionamento abusivo no parque subterrâneo.