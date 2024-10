Provoca acidente e põe-se em fuga na Nacional 3 no Cartaxo

Colisão provocou o capotamento de um automóvel e ferimentos no seu condutor. Com o carro na sucata, António Ribeiro procura informações sobre o indivíduo que não parou no sinal de Stop.

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros pôs-se em fuga depois de colidir com um outro automóvel, fazendo-o capotar, na manhã de sábado, 12 de Outubro, na Estrada Nacional 3, em Cruz do Campo, no Cartaxo. Do acidente resultou um ferido que foi assistido no Hospital de Santarém e que procura informações sobre o infractor que, segundo diz a O MIRANTE, não parou ao sinal de Stop.

“O indivíduo não pára ao Stop, bate-me e põe-se em fuga. Tenho escoriações no braço esquerdo, o pulso direito partido e um golpe na mão”, refere António Ribeiro, explicando que naquela manhã, pelas 07h00, se dirigia para o seu local de trabalho.

António Ribeiro deslocou-se a um posto da GNR para apresentar queixa onde, afirma, lhe foi dito que sem a matrícula do automóvel as autoridades nada podem fazer. “Apenas sei que é um carro de cor escura”, lamenta, acrescentando que devido aos estragos causados pelo embate lateral o seu carro foi encaminhado para a sucata. O lesado apela a quem tiver informações sobre o acidente que entre em contacto com as autoridades.

Um em cada cinco condutores foge do local do acidente

Dos 151.647 acidentes que ocorreram desde 2022 até 31 de Agosto deste ano, 31.166 envolveram a fuga do condutor, ou seja, 20% dos automobilistas fugiram do local do desastre, informou a Polícia de Segurança Pública em comunicado. “Dos acidentes registados este ano, 8.427 envolveram a fuga do condutor. Isto significa que cerca de 22% dos condutores intervenientes em acidentes com feridos ou vítimas mortais fogem do local, não solicitando auxílio para as vítimas e eximindo-se à identificação por parte das autoridades policiais”, salienta a PSP.