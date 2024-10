Sacos para dejectos caninos disponíveis em vários pontos do Cartaxo

O município do Cartaxo apela aos proprietários e acompanhantes de animais de estimação que limpem os dejectos deixados na via pública. Para facilitar a tarefa, foram instalados dispensadores de sacos em vários pontos da cidade, equipados com sacos para recolha e locais próprios para deposição. Os sacos podem também ser colocados nos contentores de resíduos indiferenciados.

Os locais com dispensadores são a Praça 15 de Dezembro, entrada do mercado municipal, junto aos bares em frente à praça de touros, Largo da Igreja, Rua Serpa Pinto, Avenida João de Deus, Quinta das Pratas, Bairro Azul, Quinta das Correias, Quinta da Cabreira, Urbanização das Laranjeiras, Quinta do Brito, Urbanização do Vapor, Urbanização do Quintalão e Urbanização Ponte da Pedra.