VFX adere a “Cidades Amigas das Crianças” da Unicef

O município de Vila Franca de Xira aderiu ao programa “Cidades Amigas das Crianças” da Unicef, que visa adoptar políticas de gestão territorial que promovam o bem estar dos cidadãos, em particular das crianças. O objectivo é criar pontes e parcerias com todos os intervenientes na vida da cidade, criando uma visão coordenada que potencie a articulação entre os vários actores da sociedade. Vila Franca de Xira, recorde-se, já tem uma Estratégia Local para os Direitos da Criança e este ano criou um Mecanismo de Coordenação Local com representação a nível político e a nível técnico, das várias áreas e divisões municipais. Numa lógica de coordenação e desenvolvimento de medidas integradas na concepção, avaliação e implementação do programa no município.