Carros abandonados na via pública continuam a ser chaga ambiental na região

A elevada burocracia e as exigências envolvendo os processos legais e administrativos necessários para remover viaturas abandonadas no espaço público impedem que os processos sejam mais céleres e por isso os carros abandonados continuam a ser uma praga por toda a região que tem demorado a ser resolvida.

Isto apesar da maioria dos proprietários continuar a desconhecer que pode pedir na maioria dos municípios, sem custos, que a câmara da sua área de residência remova um automóvel do qual pretende abdicar da via pública. Basta para isso subscrever uma declaração de entrega que permite que a viatura possa ser removida do espaço público sem a longa tramitação legal que tem de ser cumprida.

É nas grandes cidades que o problema ganha maiores proporções devido à escassez de lugares de estacionamento, sobretudo no concelho de Vila Franca de Xira e nas cidades da Póvoa de Santa Iria, Alverca e nas vilas do Forte da Casa, Vialonga e Vila Franca de Xira. Neste município nos últimos 20 meses, o município removeu coercivamente da via pública, especialmente das cidades, 324 automóveis que estavam totalmente ao abandono para os enviar para destruição em centros autorizados.

