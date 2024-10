CCDR LVT revela investimentos de 2 mil milhões de euros ao abrigo do Lisboa 2020

Teresa Almeida, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo revelou alta taxa de execução do programa de fundos Lisboa 2020 e já mais de metade do programa Lisboa 2030 com avisos publicados.

O Programa Regional Lisboa 2030 realizou recentemente a 4.ª Reunião do Comité de Acompanhamento, com a apresentação dos resultados do anterior programa Lisboa 2020 e a análise do progresso do actual programa. O evento teve lugar no Centro de Incubação de Base Tecnológica, em Lisboa, recentemente inaugurado após um investimento de 3,4 milhões de euros, cofinanciado pelo programa Lisboa 2020.

Teresa Almeida, Presidente da CCDR LVT e da Comissão Directiva do Lisboa 2030, destacou os resultados expressivos do Lisboa 2020, que encerrou com 3.457 projectos aprovados, um investimento total de 1.966 milhões de euros e uma taxa de execução de 105%. Durante o seu discurso, enfatizou as principais áreas de intervenção do programa anterior, incluindo investimentos em infraestruturas de aceleração de negócios, saúde, educação e capacitação profissional.

Sobre o Lisboa 2030, Teresa Almeida sublinhou a rápida execução do programa, com 49 avisos já publicados, correspondendo a 67% da dotação do programa, cerca de 255 milhões de euros, superando a média nacional de 46% do Portugal 2030. Durante a sessão, foi também anunciada a abertura de novos avisos focados em empreendedorismo, infraestruturas tecnológicas, economia circular e emprego, alinhados com os objectivos estratégicos do programa. A sessão contou também com a presença de Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, e de diversos especialistas em inovação e desenvolvimento regional.

