Hugo Gonçalves apresenta o seu livro Revolução em Santarém

O escritor Hugo Gonçalves vai estar no sábado, 26 de Outubro, na Sala de Leitura Bernardo Santareno para apresentar o seu livro Revolução. A sessão está marcada para as 15h00 e inclui uma conversa com o escritor moderada por Dora Santos Marques. Revolução é “um romance tragicómico sobre a liberdade e as relações familiares, num período único de transformação, na História de Portugal, em que o carácter e o radicalismo medem forças, separando os filhos dos pais, colocando irmãos em lados opostos da barricada, criando terroristas fanáticos e heróis improváveis”.