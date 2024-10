Politécnico de Santarém promove encontro sobre pobreza e educação

O Gabinete de Responsabilidade Social do Politécnico de Santarém promove esta terça-feira o encontro “Pobreza e Educação em Portugal: que relação?”, no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A iniciativa, com a colaboração do núcleo distrital da Rede Europeia Anti-Pobreza, decorre no auditório 1 da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, pelas 9h30.

O Encontro começa às 10h00, com a sessão de abertura e durante a manhã vai falar-se de “Pobreza e Educação: que percurso para a mudança”, “A Pobreza em Portugal: Trajetos e Quotidianos”, “Como Vivem as Pessoas em Situação de Pobreza: Relação entre Pobreza e Educação?”. Antes de almoço há ainda tempo para se falar do “Projecto Escolas Transformadoras e o Núcleo de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global da ESE-IPSantarém” e abordar o que se faz no Agrupamento de Escolas de Alcanena: “O porquê de ser um exemplo de uma Instituição portuguesas de ensino, considerada mais inovadora pela Microsoft”. O tema “A voz dos Alumni” fecha a primeira parte.

Durante a tarde, há uma oficina prática – Que Modelo(s) de escolas transformadoras e inclusivas queremos?, destinada a pais, educadores, interventores sociais, estudantes, docentes, não docentes e comunidade em geral. Segundo a organização: “pretende-se com esta oficina pensar, de modo colaborativo, sobre o modelo da escola num novo paradigma de vida, de aprendizagem e de co-desenvolvimento, corresponsável e global, de base comunitária, que ajude a reduzir as desigualdades e a pobreza, garantindo as autonomias e as diversidades criativas (inclusivas) que lidam com as oportunidades numa abordagem positiva, gerando soluções adequadas ao presente/futuro”.

A sessão de encerramento está prevista para as 17h00