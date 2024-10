Presidente da junta diz que município se tem esquecido do Pinheiro Grande

O presidente da União das Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande, Rui Martinho, mostrou-se indignado em assembleia de freguesia por, desde 2013, a junta tentar inscrever no orçamento do município obras no Pinheiro Grande. Rui Martinho critica também o facto de o município estar a transferir a mesma verba de 2021 para a união de freguesias no âmbito da transferência de competências e se ter negado a actualizar o valor, segundo resposta enviada à união de freguesias, que expôs a necessidade face ao aumento do preço dos combustíveis e ordenados dos trabalhadores. “Dificilmente o Pinheiro Grande será tão esquecido como nos últimos 11 anos por meras questões de politiquice barata”, referiu.

Rui Martinho deu como exemplo de obras o alargamento e asfaltamento da Estrada do Vale do Inferno, a pequena/média intervenção na Rua da Ladeira do Pinhal, no que respeita ao escoamento das águas pluviais, uma vez que “a parte de cima fica inundada e as pessoas têm de calçar galochas”, a requalificação à envolvente do ribeiro do Casal Velho, também há vários anos, e um novo parque infantil, dado só existir um nas Cabeças do Pinheiro. O presidente da união de freguesias revela que a câmara municipal pediu uma planta do parque para apreciação do executivo e que a planta foi enviada, estando há dois anos “na gaveta”. O município da Chamusca está a transferir cerca de 271.500 euros anuais para a união de freguesias manter os espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros no âmbito da transferência de competências, entre outras obrigações.