Projecto “Radar Social” em funcionamento no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém

Em funções desde 2 de Setembro, a equipa técnica multidisciplinar do projecto “Rede Social”, promovido pelo município de Ourém, está instalada no Centro Comunitário de Voluntariado e recebeu a visita do presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, e da vereadora com o pelouro da Acção Social, Micaela Durão.

O momento permitiu constatar que o projecto e respectiva equipa estão já a desenvolver as suas funções na plenitude e identificar pequenas melhorias necessárias nas infraestruturas ao dispor. O “Radar Social”, projecto financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como objectivo primordial apoiar na identificação e acompanhamento de pessoas que se encontrem em situação vulnerável, com o intuito de encontrar respostas personalizadas e adequadas a cada situação. O programa visa também a constituição de um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios, que permita uma activação das respostas e optimização dos recursos, capaz de trazer maior eficácia à acção das entidades locais, lê-se num comunicado partilhado pela autarquia.

A equipa multidisciplinar do “Radar Social” é constituída por uma técnica superior de serviço social e duas técnicas superiores de psicologia, que continuarão a promover políticas sociais de âmbito municipal com o objectivo de responder às necessidades dos munícipes, apoiadas na noção de desenvolvimento social como um efectivo contributo para o desenvolvimento local, concluiu a nota de imprensa. O “Radar Social” está em funcionamento nos dias úteis, das 09h00 às 17h00, com atendimento mediante marcação prévia.