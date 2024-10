Restaurante em Ourém luta contra prejuízos e atrasos após incêndio

A Taberna do Baco, na rua do Mergulhão, em Ourém, é um restaurante de referência na região, mas anda a passar momentos delicados tudo por causa de um incêndio que destruiu um poste de electricidade junto ao estabelecimento comercial. O proprietário do restaurante, Vítor Gonçalves, afirma que está a tentar resolver o problema há mais de três meses, mas do lado dos responsáveis não há “novas nem mandadas”. Sendo um dos espaços mais acarinhados do concelho pelos clientes, o empresário lamenta que tenha constrangimentos no seu serviço que o obrigam a cancelar várias reservas por dia.

Tudo aconteceu a 24 de Julho deste ano. Vítor Gonçalves recebeu a notícia que tinha havido um pico de corrente e o cabo do poste para o contador incendiou, assim como o contador do restaurante que está na mesma rua. A sala do restaurante com duas dezenas de lugares teve de ser fechada ao público por falta de condições de segurança, e o proprietário diz que está cansado de ter de cancelar reservas devido ao problema. Vítor Gonçalves afirma que já reclamou imensas vezes, e depois de muitas promessas continua tudo por resolver. “Chegaram a dizer-me que ia ser tudo resolvido no prazo máximo de 15 dias. No entanto, três meses se passaram e continuo sem o contador”, afirma ao nosso jornal, acrescentando que tem facturas por pagar de cerca de 1300 euros por mês por estimativa. “São números muito superiores ao habitual”, vinca.

Com a profissão de comercial, e após muitos anos passados em Angola, Vítor Gonçalves decidiu deixar o emprego, voltar para Portugal e dedicar-se àquilo que sempre sonhou. A paixão pela cozinha fez com que realizasse o seu desejo e abriu uma casa de petiscos. Em 2016 abriu a Taberna do Baco, em Fátima, juntamente com dois sócios e amigos, e criaram o conceito que sempre desejou. Com a mudança do restaurante para Ourém em 2019, e após anos de crescimento e sucesso, o restaurante serve jantares com música ao vivo e noites de fado. Vítor Gonçalves revela em primeira mão ao nosso jornal que no final de 2024 vai abrir uma nova casa de petiscos na cidade, o Solar da Amizade, mas com o conceito de bar.