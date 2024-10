Supertaça Fundação Inatel joga-se em Água Travessa

Água Travessa Futebol Clube, da freguesia de Bemposta, vai receber um apoio de 1000€, por parte do município de Abrantes, para receber a final no seu parque desportivo.

O clube Água Travessa Futebol Clube, da freguesia de Bemposta, vai receber um apoio de mil euros do município de Abrantes por receber a final da “Supertaça Fundação Inatel” no seu parque desportivo. A final será disputada entre as equipas de Seiça e da Tramaga, no dia 27 de Outubro.