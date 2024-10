Arruda dos Vinhos quer carregadores eléctricos em todas as freguesias

O município de Arruda dos Vinhos acredita que em breve vai conseguir ter todas as freguesias do concelho servidas por postos de carregamento rápido de viaturas eléctricas e garante que o alargamento da rede Mobi-E está quase pronto. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo vice-presidente do município, Paulo Pinto.

A última estação de carregamento de viaturas eléctricas entrou em funcionamento a 6 de Setembro na rua 8 de Setembro em Arranhó e também a 23 de Setembro foi ligado um novo carregador rápido em Arruda dos Vinhos, na rua Luís de Camões, junto ao posto da Guarda Nacional Republicana. O concelho terá também até ao final do mês outro posto de carregamento que já está em execução com trabalhos no ramal eléctrico, que ficará situado junto ao parque de estacionamento da rua da Ordem de Santiago no Casal do Telheiro.

“E para que todas as freguesias estejam incluídas falta-nos ter também um carregador na freguesia das Cardosas e depois de alguns avanços e recuos escolhemos o local, será no estacionamento junto ao miradouro e a concessionária está a dar sequência para também aí termos um novo posto de carregamento”, explicou o autarca.

Os postos de carregamento de automóveis eléctricos, recorde-se, desempenham um papel crucial na transição para a mobilidade eléctrica, sendo responsáveis por fornecer a energia necessária para o funcionamento dos veículos elétricos. No entanto, estes postos possuem tantas vantagens quanto desvantagens, que podem afectar a experiência dos utilizadores e a expansão da infraestrutura eléctrica. Um exemplo de um concelho vizinho que apostou forte na mobilidade eléctrica foi Vila Franca de Xira, que já tem todas as freguesias abrangidas por estes carregadores.