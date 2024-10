“Arruda tem valor” debate teses académicas e trabalhos de investigação

Decorre até ao final deste mês o período de submissão de sinopses para o “Arruda tem valor”, uma iniciativa do município de Arruda dos Vinhos que destaca a aposta na economia e no conhecimento como pilares fundamentais para o desenvolvimento local.

Com enfoque na valorização do conhecimento e da investigação, o projecto “Arruda tem valor” busca fomentar a educação, a cultura e o empreendedorismo, inspirando uma transformação na sociedade através da inovação e mudança. A sessão de apresentação dos trabalhos está agendada para 26 de Novembro.

A principal meta desta iniciativa é a realização de jornadas focadas na disseminação do conhecimento, com diversos objectivos interligados: A promoção do conhecimento científico e tecnológico, a valorização dos agentes locais, o incentivo à participação educativa e a criação de sinergias com o sector empresarial. O “Arruda tem valor” pretende também apoiar o empreendedorismo jovem, contribuindo para o desenvolvimento de uma massa crítica local oferecendo apoio ao empreendedorismo jovem e ao surgimento de novos negócios.

O evento conta com a participação de diversos actores locais, como o Conselho Económico Estratégico, a incubadora InvestArruda, entidades juvenis, empresários locais, investidores e o ArrudaLab. A selecção dos trabalhos submetidos será feita com base na sua viabilidade, inovação, relevância académica e impacto na valorização dos recursos locais. Este ano será a terceira edição do evento.