Incêndio em camião complica circulação na Tapada em Almeirim

Um incêndio num pesado de mercadorias na Estrada Nacional 114, na localidade de Tapada, na manhã desta terça-feira, 22 de Outubro, complicou a circulação nesta via de acesso a Almeirim e a Santarém, bem como para quem pretende ir para Alpiarça pela chamada estrada do campo.

O incêndio no camião não provocou feridos nem outros estragos, mas interrompeu a circulação na faixa no sentido de Santarém para Almeirim, perto da zona do cruzamento para a estrada do campo e para o acesso à zona da Quinta da Gafaria.

Às 10h40 a circulação ainda se fazia condicionada, sendo controlada por militares da GNR, mas estava para breve a remoção do reboque que ainda estava na via.