Alunos suspensos por levarem pistola airsoft para escola de Salvaterra

Dois alunos da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos estão suspensos preventivamente por terem levado uma pistola airsoft, visivelmente semelhante a uma arma de fogo, mas com balas de plástico, para a escola durante o período da manhã de terça-feira, 22 de Outubro, um mês depois de um aluno de Azambuja ter levado para a escola um colete à prova de bala e uma faca de cozinha e ter esfaqueado seis colegas.

Segundo comunicado do agrupamento na sua página oficial na internet, assinado pela directora Maria Castela Lopes, “a situação foi imediatamente controlada e em nenhum momento foi colocada em causa a segurança de alunos, pessoal docente e não-docente”. De acordo com o mesmo comunicado, os agentes da Escola Segura e GNR foram chamados ao local e estão a conduzir “uma investigação completa sobre o sucedido”. A escola, por sua vez, informou os serviços competentes do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e serão desencadeados “os procedimentos disciplinares adequados”.

“A segurança dos nossos alunos é a nossa prioridade máxima. Estamos a colaborar estreitamente com as autoridades para garantir que todas as medidas de segurança necessárias sejam reforçadas e que situações como esta não se repitam. Compreendemos que este incidente possa causar preocupação e estamos disponíveis para responder a quaisquer questões ou preocupações que possam ter”, esclareceu a directora Maria Castela Lopes. O MIRANTE abordou a situação junto da vice-presidente e vereadora da Câmara de Salvaterra, Helena Neves, com o pelouro da educação, mas a mesma preferiu não tecer comentários.