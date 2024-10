Poluição da Renova foi assunto na última assembleia municipal

Deputado do Bloco de Esquerda, Rui Alves Vieira, denunciou a ocorrência de dois episódios de poluição no Almonda pela empresa Renova. Presidente da câmara disse que comunicou ocorrências e vai aguardar desfecho das investigações.

Rui Alves Vieira aproveitou a última reunião de assembleia municipal para falar sobre os episódios de poluição no concelho, denunciando o facto de que a fábrica Renova, nos últimos dois meses, foi responsável por dois episódios de poluição. “Não podemos deixar de referir os dois últimos episódios de poluição provocados pela Renova, um em Agosto, e outro que ocorreu há dias na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da fábrica dois. Precisamos de entender o que aconteceu e o que está a ser feito. A humanidade está quase a chegar a Marte. Tem de ser possível o município responder a estas questões. Não podemos ter ETAR’s que avariam, polui-se e está tudo certo”, disse o autarca depois de mencionar também o assunto da poluição da Cratoliva e da poluição que levou à morte de uma tonelada de peixes em Agosto deste ano.

O presidente da autarquia, Pedro Ferreira, recordou que “a Renova é uma fábrica que está directamente ligada ao rio e que tem ETAR’s a funcionar”. O presidente da câmara municipal salientou que é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que decide o que fazer perante a eventualidade de terem existido episódios de poluição. “Nós informámos a APA até porque tenho uma ligação muito directa com a presidência da agência. Aguardemos porque há penalizações caso se verifique alguma ilegalidade. Fizemos o nosso papel de contactar as autoridades”, garantiu.