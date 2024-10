Tomar vai promover literacia alimentar e produtos locais no Mercado Municipal

Promover a literacia alimentar, os produtos locais e o Mercado Municipal são os objectivos da acção “Mercado, É Aqui!”, um projecto da Câmara de Tomar em parceria com a nutricionista Margarida Lopes. A actividade divide-se em três iniciativas, começando por aquela que é dirigida aos consumidores em formação: os alunos do 4º ano das escolas do concelho vão ter o desafio de participar com visitas interactivas ao mercado e fazerem parte, depois, de uma exposição colectiva, através do “Deixa a tua pegada no Mercado”.

A iniciativa “Os alimentos do mês no Mercado” pretende fazer a divulgação de alimentos da época e a capacitação dos clientes para o seu uso na alimentação diária, com informação diversa para novos alimentos todos os meses. E aquela que o município apresenta como a iniciativa mais mediática é “Sem mitos no Mercado”, com conversa e degustação de receitas para desfazer mitos relacionados com a alimentação saudável e com as compras no mercado.

A partir do dia 26 de Outubro, às 10h00, e todos os últimos sábados de cada mês, até Junho, a demonstração culinária vai misturar a aprendizagem com os melhores sabores. E tem ainda um atractivo extra, uma vez que os participantes vão receber uma caderneta com informação útil sobre os frescos da época e para a qual, em cada sessão em que participem, vão receber um autocolante sobre o mito do mês. Em Junho, as primeiras dez pessoas a apresentarem a caderneta completa vão ter direito a um cabaz de produtos do mercado. E se por acaso falharem alguma sessão, vai haver ainda ofertas para os dez primeiros que apresentem cadernetas que estejam no mínimo 50% preenchidas.

Na apresentação do projecto, que decorreu na manhã de terça-feira, 22 de Outubro, nos Paços do Concelho de Tomar, e onde estiveram presentes os representantes das escolas, a vereadora Rita Freitas salientou a importância desta acção para ajudar a desmistificar a ideia de que comprar no Mercado Municipal não compensa e destacou a importância de ser uma acção também direccionada para o público escolar.

A nutricionista Margarida Lopes, por seu turno, referiu que, além da importância de promover a literacia alimentar e ajudar as pessoas a comer melhor, é igualmente relevante conseguir passar a mensagem de que, ao consumirmos produtos exóticos ou fora da sua época, eles nos chegam, não só em muitos casos com um valor nutritivo baixo, mas sempre com uma pegada ecológica muito grande, contribuindo de forma decisiva para agudizar a crise climática.