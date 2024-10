Voluntárias da Acolher Prá Vida fazem a diferença no apoio a doentes com cancro

Os doentes oncológicos isolam-se porque não querem preocupar a família e precisam de ser ouvidos. É neste campo de escuta activa e de partilha que actuam as voluntárias da Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, que se dedicam a apoiar doentes com cancro. A associação nasceu de um grupo de Whats Up chamado “Guerreiras de Alenquer” onde as doentes oncológicas desabafavam e apoiavam-se mutuamente. Quando o grupo ultrapassou as três dezenas de pessoas surgiu a ideia de criar uma associação e nasceu a Acolher Prá Vida (APV), em Outubro de 2019.

Desde aí o grupo cresceu e hoje tem 20 voluntárias fixas, um médico, um fisioterapeuta, e com o apoio da Câmara de Alenquer disponibiliza aulas de yoga e pilates gratuitamente. Mais de 300 sócios pagam as quotas anuais e, em breve, a APV vai passar a ter um espaço próprio, cedido pela Junta de Freguesia de Carregado e Cadafais, e deixar o espaço partilhado que tem com outra associação em Alenquer. “Aos poucos estamos a fazer a diferença na vida das pessoas. O nosso apoio não é a solidariedade e o doente ser encarado como o coitadinho. A nossa primeira abordagem é combinar um chá com a pessoa, conversar e demonstrar disponibilidade para ajudar no que for possível”, explica Natércia Mateus, vice-presidente.

A APV não presta apoio financeiro aos doentes de forma directa, mas caso sejam detectadas dificuldades alimentares é feito reencaminhamento para o banco alimentar e/ou as próprias voluntárias fazem recolha de alimentos entre si.

Homens não pedem ajuda

O cancro não escolhe idade e sexo mas a verdade é que a APV não tem nenhum homem no grupo. “Não procuram apoio porque culturalmente ainda subsiste a ideia que o homem é forte e não pode mostrar vulnerabilidade. Só chegamos aos homens através da via familiar”, explica Natércia Mateus.

A maioria dos doentes que chega à associação tem cancro de mama mas as voluntárias dão apoio a alguns casos de leucemia e cancro no fígado. Mesmo sabendo que algumas pessoas não vão sobreviver à doença, as voluntárias dão dignidade ao doente na hora da despedida. “Uma pessoa que esteve no primeiro chá das guerreiras já não está cá e para outra doente conseguimos acompanhamento para ter cuidados paliativos em casa. O momento da morte também é importante e quando vemos a morte com outros olhos somos mais felizes”, afirma.

A APV está a dinamizar workshops descentralizados nas juntas de freguesia do concelho de Alenquer para poder chegar aos doentes que não conseguem sair de casa. Vai também realizar o primeiro congresso “É sobre mim – Saúde e Bem-estar oncológico”, dia 26 de Outubro, no Fórum Romeira, Alenquer. No evento, que vai decorrer todo o dia, vão ser abordados temas menos falados no que respeita à forma como os doentes encaram a doença. Dietas específicas para fortalecer o sistema imunológico, estratégias de gestão para ansiedade e depressão, práticas de mindfulness e meditação, sexualidade, auto-estima e bem-estar do doente oncológico vão ser alguns dos temas em debate. O congresso tem as inscrições abertas a todos, são gratuitas, e a associação garante que será uma oportunidade única de compreender e gerir a doença oncológica com a ajuda de profissionais de saúde especializados.

Cancro por excesso de trabalho

Até chegar a Acolher Prá Vida, a vida de Paula Torres deu muitas voltas. Quando soube que tinha um cancro na mama encarou a situação como se fosse uma gripe. A directora de vendas era uma viciada no trabalho e quando começou a fazer quimioterapia dirigiu-se à Segurança Social e levantou a baixa médica. “Neguei a doença, dizia que estava boa. Enquanto fazia os tratamentos levava o computador debaixo do braço e ficava a trabalhar. Acredito que o cancro surgiu por excesso de trabalho. Eu trabalhava até às três da manhã sem que ninguém me obrigasse”, conta a O MIRANTE.

Um mês depois dos tratamentos foi-se abaixo e precisou de psiquiatra e terapia ocupacional, que ainda mantém. Mas canalizou o vício do trabalho em prol da associação. É voluntária e ajuda a organizar os eventos. No próximo ano planeia retomar a actividade profissional mas diz que será menos exigente consigo própria.

A educadora de infância Susana Lopes ainda está de baixa médica após ultrapassar um cancro de mama. Assim que soube do primeiro caroço sentiu que tinha a doença, mesmo depois da médica lhe ter dito que não era nada e que possivelmente tinha batido em algum lado. A médica passou para a ressonância magnética e pelos contornos do nódulo percebeu que era grave a fez-lhe uma biopsia. Sete dias depois recebeu a confirmação do cancro, um choque maior para o marido. Foram quatro meses de quimioterapia, depois uma cirurgia com mastectomia total, fisioterapia e radioterapia. Hoje dá o seu testemunho às outras doentes e acompanha muitas mulheres na sua luta contra a doença.