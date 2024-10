Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira inaugurou mais um percurso de orientação

A cidade de Santarém, numa colaboração entre o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira e a Federação Portuguesa de Orientação, tem um novo Percurso Permanente de Orientação. A iniciativa conta com um total de 70 balizas, estrategicamente distribuídas por áreas naturais e históricas da cidade, abrangendo áreas desde a urbanização e as encostas de S. Bento até locais emblemáticos como as Portas do Sol e as margens do rio Tejo. O percurso é acessível a todos os alunos, moradores e visitantes, e oferece uma oportunidade única de explorar a riqueza natural e histórica de Santarém, conhecida como a Capital do Gótico.

Os participantes podem escolher entre quatro percursos, com diferentes distâncias, utilizando apenas um smartphone. As opções incluem um percurso curto de 1,8 quilómetros, um médio de 3,2 quilómetros, um longo de 4,2 quilómetros e um ultra longo de 6,2 quilómetros, sendo que o percurso curto é acessível para pessoas com mobilidade reduzida. Os alunos e professores têm a opção de solicitar mapas detalhados directamente ao Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira. Os turistas interessados em explorar mais a cidade podem visitar o Posto de Turismo ou consultar o site da Câmara Municipal de Santarém para obter informações sobre outros trajectos disponíveis.