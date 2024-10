Cartaxo oferece pequeno-almoço a alunos carenciados

O município do Cartaxo iniciou no final de Setembro o fornecimento gratuito de pequeno-almoço a todos os alunos que frequentam as escolas do concelho e que beneficiam do escalão um do abono de família, no âmbito da acção social escolar. Segundo a autarquia, a medida visa promover a igualdade de oportunidades e garantir que todas as crianças começam o dia com foco e energia, essenciais para o sucesso escolar. O pequeno-almoço é composto por frutas, cereais integrais e lacticínios.

Recorde-se que 332 crianças e jovens do concelho, com idades até aos 17 anos, vivem abaixo do limiar de pobreza, o que significa que a família tem um rendimento declarado anualmente abaixo de de 2.356 euros. Destas, 284 são alunos entre os seis e os 17 anos. A vereadora com os pelouros, Fátima Vinagre, refere que não tomar o pequeno-almoço prolonga o período de jejum e de recurso às reservas energéticas, aumentando os níveis de sonolência e fadiga e causando um menor desempenho cognitivo e físico.