Concurso de receitas em escolas de Benavente assinalou Dia da Alimentação

A Câmara Municipal de Benavente assinalou, dia 16 de Outubro, o Dia Mundial da Alimentação com uma iniciativa que envolveu todas as turmas do 1.º ciclo do ensino básico do município. Sob o tema “A Nossa Receita é a mais Saudável!”, a autarquia desafiou os alunos a gravarem vídeos a apresentar receitas que considerassem saudáveis, sustentáveis e saborosas, com o objectivo de integrar a ementa escolar.

Com a presença da Dra. Bé, a personagem animadora dos projectos na área da educação alimentar, a Câmara de Benavente recebeu mais de 30 propostas de receitas criativas e saudáveis. “O júri teve muita dificuldade em eleger a turma vencedora, devido à elevada qualidade das propostas enviadas”, referiu a autarquia.

O concurso culminou na escolha de duas turmas vencedoras: o 3.º B do Centro Escolar de Benavente e o 4.º H do Centro Escolar do Porto Alto. Os refeitórios do pré-escolar e do 1.º ciclo do município serviram o “Rancho Saudável”, receita apresentada pela turma do 3.º B de Benavente. Esta semana, a 23 de Outubro, foi a vez da “Omelete com Arroz Colorido”, sugerida pela turma do 4.º H do Porto Alto, ser servida aos alunos.

A Câmara de Benavente destacou ainda que várias das outras receitas submetidas pelas turmas participantes serão incluídas na ementa escolar ao longo do ano lectivo, reconhecendo o empenho e dedicação de todos os envolvidos na iniciativa.