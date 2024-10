Consignação para iniciar obras da EN251 assinada em Coruche

Intervenção no piso vai acabar com as queixas dos residentes relativamente ao ruído constante provocado pela passagem de camiões na estrada.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, revelou que o auto de consignação para o arranque das obras da Estrada Nacional (EN) 251, para asfaltar o pavimento na localidade da Azervadinha, vai ser assinado esta quinta-feira, 24 de Outubro. A obra, a cargo da Infraestruturas de Portugal, tem lugar, pelas 15h00, na sala de sessões do município.

A assinatura do contrato marca o início do procedimento que vai culminar nas próximas semanas com a substituição do pavimento, cerca de 800 metros de empedrado por alcatrão, na Estrada Nacional (EN) 251 que atravessa a aldeia. Recorde-se que no dia 25 de Julho, a IP lançou o concurso público para a requalificação da EN 251, na Azervadinha, com um preço base de 945 mil euros.