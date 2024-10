João Moutão é o único candidato à presidência do Politécnico de Santarém

Actual presidente da instituição não tem concorrência no processo eleitoral e avança para um segundo mandato de quatro anos. João Moutão destaca a pacificação do IPSantarém como um dos pontos altos do actual mandato.

O actual presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, vai ser reconduzido no cargo, sendo o único candidato ao processo eleitoral que está a decorrer até 2 de Dezembro, data em que os membros do Conselho Geral da instituição são chamados a votar. “Acredito que o trabalho realizado nos últimos anos tem contribuído significativamente para o desenvolvimento e a valorização do IPSantarém. Por essa razão, sinto que tenho a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado e de consolidar as mudanças operadas, impulsionando o IPSantarém para novos patamares”, tinha dito João Moutão em entrevista ao nosso jornal, quando confirmou a sua candidatura a um segundo mandato de quatro anos.