Operadores da nova central de socorro de VFX começam acções de formação

Nove dos 14 operadores que vão estar de serviço permanente na nova central municipal de operações de socorro (CMOS) de Vila Franca de Xira já estão em formação para poderem começar a trabalhar no primeiro trimestre de 2025. A novidade foi deixada a 17 de Outubro durante uma visita do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Duarte da Costa, ao quartel de Vila Franca de Xira onde vai funcionar o novo CMOS.

Durante a visita, Duarte da Costa assistiu a uma apresentação sobre o projecto da CMOS, onde partilhou a sua visão sobre a importância de um sistema integrado de protecção civil. O responsável pela ANEPC sublinhou o papel essencial dos municípios na resolução de emergências, lembrando que há um milhão e 500 mil ocorrências por ano e que 90 por cento são resolvidas a nível municipal. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou as preocupações do município com o risco de cheias e revelou que o projecto da CMOS está a ser desenvolvido desde 2019 em colaboração com os corpos de bombeiros do concelho, já tendo sido contratados técnicos operacionais para prestar serviço na central.

Outro ponto de destaque da visita do responsável da ANEPC foi a promessa de aposta na realização de simulacros em escolas e indústrias, como forma de melhorar a preparação da comunidade, além da análise contínua sobre a sustentabilidade e gestão dos corpos de bombeiros. O sistema de comunicações de emergência (SIRESP) e os recursos humanos também foram abordados na reunião, que contou com a presença do Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, António Carvalho, e do comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos. Duarte da Costa elogiou o trabalho desenvolvido pela Câmara de Vila Franca de Xira e deixou claro que o município está a tornar-se “um bom exemplo” na implementação de um sistema integrado de protecção civil.