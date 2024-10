Recolha de sangue na Biblioteca Municipal de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer recebe uma nova colheita de sangue esta sexta-feira, 25 de Outubro, entre as 9h00 e as 13h00. Para ser dador deve ter pelo menos 18 anos de idade, ter pelo menos 50kg, ter hábitos de vida saudáveis e ter o Cartão de Cidadão. De notar que as reservas de sangue encontram-se abaixo do habitual em todo o país, em particular nos grupos sanguíneos A e O.