Sónia Sanfona espera recandidatura sem conflitos partidários e confia no bom senso

A autarca, no seu primeiro mandato, depois de três tentativas para chegar a presidente, coloca no trabalho o seu trunfo para ter o apoio do povo e evitar pedras na engrenagem. Recentemente, a sua vice-presidente renunciou aos pelouros e se quiser pode deixar a presidente numa situação minoritária não deixando passar algumas propostas. A vereadora é filha de Joaquim Rosa do Céu, mandatário da última candidatura de Sanfona, e presidente da maior instituição do concelho, a Fundação José Relvas, a quem a presidente do município retirou o processo de compra de imóveis em Santarém para reinvestir o dinheiro do legado de Manuel Nunes Ferreira. O presidente da concelhia socialista é filho de Joaquim, irmão de Margarida e também jurista do município. Sónia Sanfona está numa teia, mas pelas respostas a esta entrevista rápida, à saída da última reunião do executivo camarário, parece saber movimentar-se bem em terrenos difíceis.

O que é que se passa com a política em Alpiarça, que ao que parece está a ficar tensa? A política em Alpiarça sempre foi muito viva e cheia de participação. O que se está a passar é a democracia a funcionar, as movimentações próprias de altura pré-eleitoral. Aliás, isto é um pouco do que se passa no país. Acho que não há grande nervosismo, há vontade de preparar as coisas para que corram bem.

Por que é que as relações com a sua vice-presidente ficaram frias, distantes? A senhora vereadora tomou a decisão de renunciar aos pelouros, comunicou-me e aceitei. Tivemos boas relações e continuamos a ter.