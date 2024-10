Utentes com mobilidade reduzida não podem apanhar comboio na Póvoa

Os elevadores da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria continuam sem funcionar. Os utentes que se deslocam de cadeira de rodas não conseguem aceder às plataformas de embarque nem atravessar a linha que dá acesso à zona ribeirinha da cidade. É o caso do filho de Maria Letra, que reside no Bairro dos Avieiros e é tetraplégico. Com os elevadores sem funcionar e com o túnel subterrâneo só com escadas, tem de ir até à ponte que dá acesso à Estrada Nacional 10 para poder deslocar-se para outras zonas da Póvoa de Santa Iria.