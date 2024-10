Utentes prejudicados com fecho da Segurança Social em Santarém

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Santarém manifestou a sua preocupação com o encerramento temporário do Serviço de Atendimento da Segurança Social, em Santarém, “pelas consequências negativas que acarreta para os utentes da Segurança Social”. O espaço, recorde-se, está encerrado desde o dia 1 de Outubro, devido à má qualidade do ar, desconhecendo-se a causa do problema. A comissão entende que é necessário encontrar rapidamente um espaço alternativo, evitado assim que as pessoas tenham que se deslocar aos serviços existente nos concelhos vizinhos.