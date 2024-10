Vila Franca de Xira assina compromisso para desenvolvimento sustentável

O município de Vila Franca de Xira é um dos subscritores da declaração de Lagoa, do Algarve, que assume um compromisso com a prossecução de valores e princípios do movimento de cidades sustentáveis e com a agenda 2030 dos objectivos de desenvolvimento sustentável. Vila Franca de Xira assinou o documento no dia 17 de Outubro, durante o IX fórum da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, do qual o município ribatejano é parte integrante. No documento o município compromete-se a desenvolver políticas públicas que promovam o desenvolvimento global do território, que proporcionem igualdade de oportunidades e a inclusão para uma vida com saúde, desde a primeira infância, privilegiando a promoção do envelhecimento activo ao longo do ciclo de vida.