Adjudicada segunda fase da requalificação da Estrada de Minde

A Câmara de Ourém adjudicou a segunda fase da requalificação da Estrada de Minde, num troço com três quilómetros, às empresas Construções J.J.R. & Filhos S.A. e Desarfate – Desaterros de Fátima, Lda., pelo valor total de 2.166.815€, acrescido de IVA. O prazo de execução previsto é de 365 dias.



A empreitada na via que liga Minde (Alcanena) a Fátima (Ourém) visa não só a melhoria da circulação viária, através do aumento da plataforma viária e das bermas, mas também a criação de uma interligação de percursos pedonais e cicláveis entre os dois concelhos. Também vai proceder-se à requalificação e ampliação das infraestruturas de abastecimento de água, assim como de drenagem de águas residuais e pluviais, garantindo assim uma melhoria significativa na mobilidade e na segurança de todos os utilizadores da via.