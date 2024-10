Burlas com falsos arrendamentos aumentam e fazem vítimas na região

Burlas com falsos arrendamentos têm crescido e são um crime praticado com recurso às novas tecnologias. Irina Luiz e Júlio Lima são de VFX, onde há mais de três dezenas de queixas e foram vítimas do esquema em Azambuja.

Irina Luiz e Júlio Lima acreditavam ter encontrado em Azambuja o apartamento ideal para viverem com o filho de quatro anos. Iam finalmente deixar o quarto arrendado em Vila Franca de Xira e passar a morar mais próximo do local de trabalho. Mas o negócio para arrendarem o apartamento T2 a 600 euros por mês, que encontraram num conhecido site imobiliário, não correu como esperavam.

A partir do momento em que fizeram a transferência de uma mensalidade para assegurar a reserva do imóvel, por sugestão da suposta proprietária que falava ao telefone com Júlio Lima, nunca mais a conseguiram contactar. “Era sábado, já de noite, quando vi o anúncio.