Comerciantes de Alenquer convidados a participar no concurso “As Mais Bonitas Árvores de Natal”

A Câmara de Alenquer aprovou as normas de participação no concurso "As Mais Bonitas Árvores de Natal", dirigido aos agentes do Comércio Tradicional Local. O objectivo é incentivar a decoração natalícia e promover a cultura local, com prémios até 500 euros.

Foram aprovadas em reunião de Câmara de Alenquer as normas de participação no concurso “As Mais Bonitas Árvores de Natal”, inserido no ciclo temático “Alenquer, Presépio de Portugal”.

O concurso é dirigido aos agentes do Comércio Tradicional Local (CTL) para que decorem um pinheiro alusivo ao Natal, que será depois submetido a votação do júri e dos munícipes. Podem concorrer todos os estabelecimentos de comércio, serviços e restauração do município de Alenquer, que possuam estabelecimentos de rua com área de venda inferior a 500m2.

A inscrição no concurso é gratuita e decorre de 11 a 15 de Novembro através do formulário disponível na plataforma

www.alenquerportaldenegocios.pt/, na área dedicada ao referido concurso.

Cada agente económico aderente só pode concorrer com um exemplar de Árvore de Natal, que deverá ser fotografada pelo concorrente. As Árvores de Natal deverão estar expostas pelo menos até à data de divulgação dos resultados a 21 de Dezembro de 2024.

O primeiro classificado no concurso recebe um voucher de 300 euros, o segundo classificado um voucher de 200 euros e ao terceiro lugar cabe um voucher de 100 euros. Será ainda atribuído um prémio em valor monetário, sob a forma de voucher, à Mais Bonita Árvore de Natal apurada de entre os primeiros lugares das Freguesias ou Uniões de Freguesias, no valor de 500 euros.